GM Takata Airbag Recall Includes 6 Million Vehicles

Cadillac, Chevrolet and GMC vehicles need new front passenger airbag inflators.

February 9, 2021 — General Motors is recalling nearly 6 million vehicles to replace Takata front passenger airbag inflators at risk of exploding.

The inflators contain ammonium nitrate that may become unstable when exposed to moisture, high absolute humidity and high temperatures.

GM tried to convince the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) no recalls were necessary by filing four petitions seeking federal approval to skip the recalls that may cost the automaker $1.2 billion.

However, NHTSA denied all the petitions.

According to General Motors, vehicles are recalled based on "Zones" of the country, and dealerships currently don't have enough replacement airbag inflators.

GM Takata Airbag Recall — Zone A Locations

— Alabama, California, Florida, Georgia, Hawaii, Louisiana, Mississippi, South Carolina, Texas, Puerto Rico, American Samoa, Guam, the Northern Mariana Islands (Saipan) and the U.S. Virgin Islands —

2007-2011 Cadillac Escalade

2007-2011 Cadillac Escalade ESV

2007-2011 Cadillac Escalade EXT

2007-2011 Chevrolet Avalanche

2007-2011 Chevrolet Silverado 1500

2007-2011 Chevrolet Suburban

2007-2011 Chevrolet Tahoe

2007-2001 GMC Sierra 1500

2007-2001 GMC Yukon

2007-2001 GMC Yukon XL

2009-2011 Chevrolet Silverado 2500

2009-2011 Chevrolet Silverado 3500

2009-2011 GMC Sierra 2500

2009-2011 GMC Sierra 3500

2012 Cadillac Escalade

2012 Cadillac Escalade ESV

2012 Cadillac Escalade EXT

2012 Chevrolet Avalanche

2012 Chevrolet Silverado 1500

2012 Chevrolet Silverado 2500/3500

2012 Chevrolet Suburban

2012 Chevrolet Tahoe

2012 GMC Sierra 1500

2012 Chevrolet Sierra 2500/3500

2012 Chevrolet Yukon

2012 Chevrolet Yukon XL

2013 Cadillac Escalade

2013 Cadillac Escalade ESV

2013 Cadillac Escalade EXT

2013 Chevrolet Avalanche

2013 Chevrolet Silverado 1500

2013 Chevrolet Silverado 2500/3500

2013 Chevrolet Suburban

2013 Chevrolet Tahoe

2013 GMC Sierra 1500

2013 GMC Sierra 2500/3500

2013 GMC Yukon

2013 GMC Yukon XL

2014 Cadillac Escalade

2014 Cadillac Escalade ESV

2014 Chevrolet Silverado 2500

2014 Chevrolet Silverado 3500

2014 Chevrolet Suburban

2014 Chevrolet Tahoe

2014 GMC Sierra 2500

2014 GMC Sierra 3500

2014 GMC Yukon

2014 GMC Yukon XL

GM Takata Airbag Recall — Zone B Locations

— Arizona, Arkansas, Delaware, District of Columbia, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Maryland, Missouri, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Tennessee, Virginia and West Virginia —

2007-2008 Cadillac Escalade

2007-2008 Cadillac Escalade ESV

2007-2008 Cadillac Escalade EXT

2007-2008 Chevrolet Avalanche

2007-2008 Chevrolet Silverado 1500

2007-2008 Chevrolet Suburban

2007-2008 Chevrolet Tahoe

2007-2008 GMC Sierra 1500

2007-2008 GMC Yukon

2007-2008 GMC Yukon XL

2009 Cadillac Escalade

2009 Cadillac Escalade ESV

2009 Cadillac Escalade EXT

2009 Chevrolet Avalanche

2009 Chevrolet Silverado 1500

2009 Chevrolet Silverado 2500 / Silverado 3500

2009 Chevrolet Suburban

2009 Chevrolet Tahoe

2009 GMC Sierra 1500

2009 GMC Sierra 2500/ Sierra 3500

2009 GMC Yukon

2009 GMC Yukon XL

2010 Cadillac Escalade

2010 Cadillac Escalade ESV

2010 Cadillac Escalade EXT

2010 Chevrolet Avalanche

2010 Chevrolet Silverado 1500

2010 Chevrolet Silverado 2500/3500

2010 Chevrolet Suburban

2010 Chevrolet Tahoe

2010 GMC Sierra 1500

2010 GMC Sierra 2500/3500

2010 GMC Yukon

2010 GMC Yukon XL

2011-2013 Cadillac Escalade EXT

2011-2013 Chevrolet Avalanche

2011-2013 Chevrolet Silverado 1500

2011-2013 GMC Sierra 1500

2011-2014 Cadillac Escalade

2011-2014 Cadillac Escalade ESV

2011-2014 Chevrolet Silverado 2500

2011-2014 Chevrolet Silverado 3500

2011-2014 Chevrolet Suburban

2011-2014 Chevrolet Tahoe

2011-2014 GMC Sierra 2500

2011-2014 GMC Sierra 3500

2011-2014 GMC Yukon

2011-2014 GMC Yukon XL

GM Takata Airbag Recall — Zone C Locations

— Alaska, Colorado, Connecticut, Idaho, Iowa, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, New Hampshire, New York, North Dakota, Oregon, Rhode Island, South Dakota, Utah, Vermont, Washington, Wisconsin and Wyoming —

2007-2008 Cadillac Escalade

2007-2008 Cadillac Escalade ESV

2007-2008 Cadillac Escalade EXT

2007-2008 Chevrolet Avalanche

2007-2008 Chevrolet Silverado 1500

2007-2008 Chevrolet Suburban

2007-2008 Chevrolet Tahoe

2007-2008 GMC Sierra 1500

2007-2008 GMC Yukon

2007-2008 GMC Yukon XL

2009 Cadillac Escalade

2009 Cadillac Escalade ESV

2009 Cadillac Escalade EXT

2009 Chevrolet Avalanche

2009 Chevrolet Silverado 1500

2009 Chevrolet Silverado 2500/3500

2009 Chevrolet Suburban

2009 Chevrolet Tahoe

2009 GMC Sierra 1500

2009 GMC Sierra 2500/3500

2009 GMC Yukon

2009 GMC Yukon XL

2010-2014 Cadillac Escalade

2010-2014 Cadillac Escalade ESV

2010-2014 Chevrolet Silverado 2500

2010-2014 Chevrolet Silverado 3500

2010-2014 Chevrolet Suburban

2010-2014 Chevrolet Tahoe

2010-2014 GMC Sierra 2500

2010-2014 GMC Sierra 3500

2010-2014 GMC Yukon

2010-2014 GMC Yukon XL

2010-2013 Cadillac Escalade EXT

2010-2014 Chevrolet Avalanche

2010-2014 Chevrolet Silverado 1500

2010-2014 GMC Sierra 1500

Cadillac, Chevrolet and GMC dealers will replace the front passenger airbag inflators once replacement inflators are available.

Interim Takata airbag recall letters are expected to be mailed March 1, 2021. Second notices will be mailed when dealers have the necessary parts.

Owners with questions should call Cadillac at 800-458-8006, Chevrolet at 800-222-1020 or GMC customer service at 800-462-8782.