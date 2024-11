Mercedes Sunroof Recall Issued For Glass Panels That Detach

Mercedes-Benz recalls more than 33,000 vehicles as an expansion of a 2022 sunroof recall.

November 27, 2024 — Mercedes-Benz sunroofs may detach and fly off the vehicles because the glass sunroof panels may not be bonded good enough between the glass sunroof panels and the sliding roof frames.

And according to the recall of more than 33,000 vehicles, the sunroofs may detach on some models going back 23 years.

2003-2007 Mercedes-Benz C230 Sedan

2002-2006 Mercedes-Benz C230 Coupe

2001-2005 Mercedes-Benz C240 Sedan

2003-2005 Mercedes-Benz C240 Wagon

2006-2007 Mercedes-Benz C280

2002-2004 Mercedes-Benz AMG C32

2001-2005 Mercedes-Benz C320 Sedan

2003-2005 Mercedes-Benz C320 Coupe

2002-2004 Mercedes-Benz C320 Wagon

2006-2007 Mercedes-Benz C350

2005-2006 Mercedes-Benz AMG C55

2003-2005 Mercedes-Benz CLK320

2006-2009 Mercedes-Benz CLK350

2003-2007 Mercedes-Benz CLK500

2007-2009 Mercedes-Benz CLK550

2003-2005 Mercedes-Benz AMG CLK55

2006-2006 Mercedes-Benz CLS500

2007-2011 Mercedes-Benz CLS550

2006-2006 Mercedes-Benz AMG CLS55

2007-2011 Mercedes-Benz AMG CLS63

2003-2005 Mercedes-Benz E320 Sedan

2004-2005 Mercedes-Benz E320 Wagon

2005-2009 Mercedes-Benz E320 BLUETEC/CDI

2006-2009 Mercedes-Benz E350 Sedan

2006-2009 Mercedes-Benz E350 Wagon

2003-2006 Mercedes-Benz E500 Sedan

2004-2006 Mercedes-Benz E500 Wagon

2003-2006 Mercedes-Benz AMG E55 Sedan

2005-2006 Mercedes-Benz AMG E55 Wagon

2007-2009 Mercedes-Benz E550

2007-2008 Mercedes-Benz AMG E63 Sedan

2007-2009 Mercedes-Benz E53 Wagon

The sunroof recall is an expansion of a December 2022 Mercedes-Benz sunroof recall of 134,000 vehicles.

"Due to a production deviation at a supplier, glass panels might have been bonded without proper application and/or ventilation of the primer (bonding agent). The correct usage of the primer is necessary in order to ensure the specified strength of the bonded joint." — Mercedes-Benz

Drivers should be aware of loose glass sunroof panels or wind noise coming from a closed sunroof.

Mercedes sunroof recall letters will be mailed January 18, 2025. Dealers will inspect the vehicles and possibly replace the glass sunroof panels.

Mercedes-Benz can be contacted at 800-367-6372.