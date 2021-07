Recall: Mercedes-Benz Side Crash Sensors Could Come Loose

Mercedes recalls 540 vehicles with seat belts and airbags that may be delayed in side crashes.

July 20, 2021 — A Mercedes-Benz side crash sensor recall is needed for more than 540 of these vehicles.

2021 Mercedes-Benz CLS450

2021 Mercedes-Benz AMG E53

2021 Mercedes-Benz AMG CLS53

2021 Mercedes-Benz E350

2021 Mercedes-Benz E450

2021 Mercedes-Benz AMG GT43

2021 Mercedes-Benz AMG GT53

2020 Mercedes-Benz S450

2020 Mercedes-Benz S560

2020 Mercedes-Benz G550

2020 Mercedes-Benz AMG GLC63

2020-2021 Mercedes-Benz GLC300

2020-2021 Mercedes-Benz AMG G63

According to the automaker, the sensor connector could come loose and delay the deployment of the seat belts and airbags during a side impact crash.

Mercedes dealers may need to replace the side crash sensors after owner recall notices are mailed September 10, 2021.

Owners may contact customer service at 800-367-6372.