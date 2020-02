Mercedes-Benz eCall System Problems Cause Recall

Mercedes recalls 360 vehicles that may not provide their locations to emergency services.

February 19, 2020 — Mercedes-Benz is recalling about 360 vehicles because they may provide inaccurate locations to emergency services because modules in the eCall systems may be damaged.

2020 Mercedes-Benz C300 Cabrio

2020 Mercedes-Benz C300 Cabrio 4Matic

2020 Mercedes-Benz C300 Coupe

2020 Mercedes-Benz C43 AMG Cabrio 4Matic

2020 Mercedes-Benz C43 AMG Coupe 4Matic

2020 Mercedes-Benz C63S AMG Cabrio

2020 Mercedes-Benz CLS53 AMG 4Matic

2020 Mercedes-Benz E350

2020 Mercedes-Benz E350 4Matic

2020 Mercedes-Benz E450 Cabrio

2020 Mercedes-Benz E450 Cabrio 4Matic

2020 Mercedes-Benz E450 Coupe

2020 Mercedes-Benz E450 Coupe 4Matic

2020 Mercedes-Benz E450 4Matic

2020 Mercedes-Benz E53 AMG Cabrio 4Matic

2020 Mercedes-Benz GLC300 Coupe 4Matic

2020 Mercedes-Benz GLC300, GLC300 4Matic

2020 Mercedes-Benz GLC63 AMG Coupe 4Matic

2020 Mercedes-Benz AMG GT63 4-Door 4Matic

2020 Mercedes-Benz AMG GT63S 4-Door 4Matic

About 240 vehicles are recalled in the U.S. and 122 are recalled in Canada.

Mercedes dealers will replace the communication modules once the recall begins on April 7, 2020.

Owners may call the automaker at 800-367-6372.