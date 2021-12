Mercedes Recall Will Replace Fuel Rails and Fuel Injectors

Mercedes recalls about 160 vehicles at risk of fuel leaks and fires.

December 27, 2021 — Mercedes-Benz is recalling about 160 of these vehicles equipped with gasoline engines that may leak fuel onto hot engine parts and cause fires.

2019 Mercedes-Benz AMG G63

2019 Mercedes-Benz C300

2019 Mercedes-Benz E300

2019 Mercedes-Benz G550

2019 Mercedes-Benz AMG GT63

2019 Mercedes-Benz AMG GT53

2019-2020 Mercedes-Benz A220

2019-2020 Mercedes-Benz GLA250

2019-2020 Mercedes-Benz GLC300

2016 Mercedes-Benz C300

2020 Mercedes-Benz AMG A35

2020 Mercedes-Benz AMG C43

2020 Mercedes-Benz AMG C63

2020 Mercedes-Benz CLA250

2020 Mercedes-Benz E350

2020 Mercedes-Benz E450

2020 Mercedes-Benz GLB250

2020 Mercedes-Benz GLE450

2020 Mercedes-Benz GLS450

2020 Mercedes-Benz GLS580

2020 Mercedes-Benz S560

2020 Mercedes-Benz SL550

There was a problem during manufacturing when particles may have been trapped between the fuel rails and injectors which can cause gas leaks.

Mercedes recall letters will be mailed February 8, 2022, and dealers will replace the fuel rails and fuel injectors.

Owners may call 800-367-6372.