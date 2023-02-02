Petition Alleges 9 Million Hybrid/Electric Vehicles Are Defective

— Days ago BMW announced a recall because the electric 2022-2023 i4 eDrive40 and iX xDrive50 vehicles failed to make artificial sounds required for vehicles manufactured on or after March 1, 2021.
The sounds are required because of how quiet hybrid and electric vehicles can be, especially to pedestrians, cyclists and those with hearing problems.
According to the National Highway Traffic Safety Administration, federal safety standard 141 "establishes performance requirements for pedestrian alert sounds for motor vehicles."
"The standard applies to hybrid and electric vehicles that have a gross vehicle weight rating of 4,536 KG or less or are defined as low-speed vehicles." — NHTSA
In a petition filed with NHTSA, the petitioner says the regulations should apply to all hybrid and electric vehicles in the U.S., no matter when they were built.
But the petitioner takes it a step further by claiming more than 9 million vehicles should be found to contain safety defects if they are not equipped with sound generators.
The petitioner also references details in the Pedestrian Safety Enhancement Act of 2010 which became law in January 2011.
NHTSA says it will evaluate the petition and determine whether to grant or deny the petition.
Vehicles that could possibly be affected by the issue include these models:
- ACURA ILX HYBRID 2013-2014
- ACURA MDX SPORT HYBRID 2017-2020
- ACURA NSX 2017-2021
- ACURA RLX HYBRID 2014-2020
- AUDI A3 ETRON 2016-2018
- AUDI A7 PHEV 2021-2022
- AUDI A8 PHEV 2020-2021
- AUDI E-TRON 2019-2022
- AUDI Q5 HYBRID 2013-2016
- AUDI Q5 PHEV 2020-2022
- BENTLEY BENTAYGA HYBRID 2019-2022
- BMW 330E 2016-2018, 2021-2022
- BMW 335I 2013-2015
- BMW 530E 2018-2022
- BMW 535I 2012-2016
- BMW 535I ACTIVEHYBRID 2012
- BMW 540I 2021-2022
- BMW 740LE 2017-2019
- BMW 745E 2020-2022
- BMW ACTIVEE 2011
- BMW ACTIVEHYBRID 3 2012-2016
- BMW ACTIVEHYBRID 5 2012-2014
- BMW ACTIVEHYBRID 7 2011-2015
- BMW I3 2014-2022
- BMW I4 2022
- BMW I8 2014-2020
- BMW IX 2022
- BMW M340I 2021-2022
- BMW M440I 2021-2022
- BMW X1 2020
- BMW X2 2020-2022
- BMW X3 HYBRID 2021
- BMW X4 2022
- BMW X5 2016-2018, 2020-2022
- BMW X5 HYBRID 2021-2022
- BMW X6 2021-2022
- BMW X6 ACTIVEHYBRID SAC 2010-2011
- BMW X7 2021-2022
- BRIGHTDROP EV600 2022
- CADILLAC ESCALADE HYBRID 2009-2013
- CHEVROLET BOLT EUV 2022
- CHEVROLET BOLT EV 2017-2022
- CHEVROLET MALIBU HYBRID 2016-2019
- CHEVROLET SILVERADO 1500 2009-2013
- CHEVROLET SPARK EV 2014-2017
- CHEVROLET TAHOE HYBRID 2008-2013
- CHEVROLET VOLT 2011-2019
- CHRYSLER ASPEN HYBRID 2009
- CHRYSLER PACIFICA HYBRID 2017-2022
- CODA CODA 2012
- DODGE DURANGO HYBRID 2009
- FERRARI LAFERRARI 2013-2018
- FERRARI LAFERRARI APERTA 2016-2018
- FERRARI SF 90 STRADALE 2021
- FIAT 500 2018-2019
- FIAT 500E 2013-2017
- FORD C-MAX 2018
- FORD C-MAX ENERGI 2013-2017
- FORD C-MAX HYBRID 2013, 2015-2016
- FORD ESCAPE HEV 2005-2007
- FORD ESCAPE HYBRID 2005-2013, 2020-2022
- FORD EXPLORER HYBRID 2020-2022
- FORD EXPLORER INTERCEPT HYBRID 2020-2021
- FORD EXPLORER INTERCEPTER PHEV 2020-2021
- FORD EXPLORER PHEV 2020-2022
- FORD F-150 BEV 2022
- FORD FOCUS 2017-2018
- FORD FOCUS ELECTRIC 2012-2016
- FORD FUSION ENERGI 2012-2020
- FORD FUSION HYBRID 2010-2020
- FORD MUSTANG MACH E 2021-2022
- FORD TRANSIT BEV 2022
- GEM 825 2002
- GEM E2 2010-2021
- GEM E2 XLD 2010-2011
- GEM E2L 2010-2011
- GEM E2S 2010-2011, 2013
- GEM E4 2010-2013, 2015-2021
- GEM E4S 2012-2013, 2015
- GEM E6 2010-2013, 2015-2021
- GEM E6S 2012-2013, 2015
- GEM E825 2001
- GEM EL 2010-2016
- GEM ELXD 2009-2021
- GEM EM1400 2014-2018
- GEM ES 2010, 2012, 2015
- GEM GEM 2005
- GEM NEV 1999-2007, 2009
- GEM e2 2009
- GEM e4 2009
- GEM e6 2009
- GEM eL 2009
- GEM eL XD 2009
- GEM eS 2009
- GMC HUMMER EV 2022
- GMC SIERRA 1500 2009-2013
- GMC YUKON HYBRID 2008-2013
- HONDA ACCORD HYBRID 2005-2007, 2014-2022
- HONDA ACCORD PLUG-IN HYBRID 2014
- HONDA CIVIC HYBRID 2003-2015
- HONDA CLARITY ELECTRIC 2017-2019
- HONDA CLARITY PLUG-IN HYBRID 2017-2021
- HONDA CR-V HYBRID 2020-2022
- HONDA CR-Z 2011-2016
- HONDA FIT EV 2013-2014
- HONDA INSIGHT 2001-2003, 2005-2006, 2010-2014, 2019-2022
- HYUNDAI ELANTRA HEV 2021-2022
- HYUNDAI IONIQ 2022
- HYUNDAI IONIQ 5 2022
- HYUNDAI IONIQ ELECTRIC 2017-2021
- HYUNDAI IONIQ HYBRID 2017-2021
- HYUNDAI IONIQ PLUG-IN HYBRID 2017-2020
- HYUNDAI KONA 2019-2022
- HYUNDAI KONA ELECTRIC 2019-2022
- HYUNDAI SANTA FE HYBRID 2021-2022
- HYUNDAI SANTA FE PLUG-IN HYBRID 2021-2022
- HYUNDAI SONATA HYBRID 2011-2022
- HYUNDAI SONATA PLUG-IN HYBRID 2016-2019
- HYUNDAI TUCSON 2022
- HYUNDAI TUCSON HYBRID 2022
- INFINITI M35 HYBRID 2012-2013
- INFINITI Q50 HYBRID 2014-2018
- INFINITI Q70 HYBRID 2014-2018
- INFINITI QX60 HYBRID 2014-2017
- JAGUAR I-PACE 2019-2022
- JEEP GRAND CHEROKEE 2022
- JEEP WRANGLER 2022
- JEEP WRANGLER PHEV 2021
- KIA EV6 2022
- KIA NIRO 2018-2022
- KIA NIRO EV 2019-2022
- KIA NIRO PHEV 2018-2022
- KIA OPTIMA HYBRID 2011-2020
- KIA OPTIMA PHEV 2017-2020
- KIA SORENTO HYBRID 2021-2022
- KIA SORENTO PHEV 2022
- KIA SOUL EV 2015-2020
- LAND ROVER RANGE ROVER PHEV 2018-2022
- LAND ROVER RANGE ROVER SPORT PHEV 2018-2022
- LAND ROVER RANGE ROVER VELAR PHEV 2021
- LEXUS CT 2011-2016
- LEXUS CT 200H 2017
- LEXUS ES300H 2013-2022
- LEXUS GS450H 2007-2009, 2011-2019
- LEXUS HS 2010-2012
- LEXUS LC500H 2018-2022
- LEXUS LS500 H 2018-2022
- LEXUS LS600H 2008-2017
- LEXUS NX 2022
- LEXUS NX300H 2015-2021
- LEXUS NX350H 2022
- LEXUS NX450H+ 2022
- LEXUS RX400H 2006-2008
- LEXUS RX450H 2010-2022
- LEXUS UX250 HYBRID 2019-2022
- LINCOLN AVIATOR PHEV 2020-2022
- LINCOLN CORSAIR PHEV 2021-2022
- LINCOLN MKZ HYBRID 2011-2020
- MAZDA MX-30 PHEV 2022
- MAZDA TRIBUTE HYBRID 2008-2010
- MERCEDES BENZ B-CLASS ELECTRIC 2014-2016
- MERCEDES-BENZ C350E 2016-2018
- MERCEDES-BENZ EQS450 2022
- MERCEDES-BENZ EQS580 2022
- MERCEDES-BENZ GLC350E 2018-2020
- MERCEDES-BENZ GLE550E 2016-2018
- MERCEDES-BENZ S500E 2015
- MERCEDES-BENZ S550 2016
- MERCEDES-BENZ S550E 2017
- MERCEDES-BENZ S560E 2020
- MERCEDES EQB 2022
- MERCURY MARINER HYBRID 2006-2013
- MERCURY MILAN HYBRID 2010
- MITSUBISHI I-MIEV 2013-2017
- MITSUBISHI OUTLANDER PHEV 2018-2022
- NISSAN ALTIMA HYBRID 2007-2011
- NISSAN LEAF 2011-2022
- NISSAN MURANO HYBRID 2016
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- POLESTAR POLESTAR 1 2020-2022
- POLESTAR POLESTAR 2 2021-2022
- PORSCHE CAYENNE E-HYBRID 2019-2022
- PORSCHE CAYENNE S E-HYBRID 2015-2018
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- PORSCHE PANAMERA S HYBRID 2012-2014
- PORSCHE PANAMERA TURBO S E-HYBRID 2017-2022
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- RIVIAN R1S 2022
- RIVIAN R1T 2022
- SATURN EV1 1997, 1999
- SMART FORTWO 2011, 2013-2019
- SUBARU CROSSTREK HYBRID 2019-2022
- TESLA MODEL 3 2017-2022
- TESLA MODEL S 2012-2022
- TESLA MODEL X 2016-2022
- TESLA MODEL Y 2020-2022
- TESLA ROADSTER 2008-2011
- TH!NK NEIGHBOR 2002
- THINK THINK CITY 2011
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- TOYOTA CAMRY HYBRID 2007-2022
- TOYOTA COROLLA HYBRID 2020-2022
- TOYOTA HIGHLANDER HYBRID 2006-2022
- TOYOTA PRIUS 2001-2022
- TOYOTA PRIUS C 2012-2019
- TOYOTA PRIUS PLUG-IN HYBRID 2013-2016
- TOYOTA PRIUS PRIME 2017-2022
- TOYOTA RAV4 2003
- TOYOTA RAV4 EV 2012-2014
- TOYOTA RAV4 HV 2016-2017
- TOYOTA RAV4 HYBRID 2018-2022
- TOYOTA RAV4 PRIME 2021-2022
- TOYOTA SIENNA HYBRID 2021-2022
- TOYOTA TUNDRA HYBRID 2022
- TOYOTA VENZA HYBRID 2021-2022
- VOLKSWAGEN E-GOLF 2015-2018
- VOLKSWAGEN GOLF 2019
- VOLKSWAGEN ID.4 2021-2022
- VOLKSWAGEN JETTA HYBRID 2013-2016
- VOLKSWAGEN TOUAREG HYBRID 2011-2015
- VOLVO C40 2022
- VOLVO S60 2019-2022
- VOLVO S90 2018-2022
- VOLVO V60 2020-2022
- VOLVO XC40 BEV 2021-2022
- VOLVO XC60 2018-2022
- VOLVO XC90 2016-2022