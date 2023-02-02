Federal petition claims all hybrid and electric vehicles should be equipped with sound generators.

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Petition Alleges 9 Million Hybrid/Electric Vehicles Are Defective
Federal petition claims all hybrid and electric vehicles should be equipped with sound generators.

— Days ago BMW announced a recall because the electric 2022-2023 i4 eDrive40 and iX xDrive50 vehicles failed to make artificial sounds required for vehicles manufactured on or after March 1, 2021.

The sounds are required because of how quiet hybrid and electric vehicles can be, especially to pedestrians, cyclists and those with hearing problems.

According to the National Highway Traffic Safety Administration, federal safety standard 141 "establishes performance requirements for pedestrian alert sounds for motor vehicles."

"The standard applies to hybrid and electric vehicles that have a gross vehicle weight rating of 4,536 KG or less or are defined as low-speed vehicles." — NHTSA

In a petition filed with NHTSA, the petitioner says the regulations should apply to all hybrid and electric vehicles in the U.S., no matter when they were built.

But the petitioner takes it a step further by claiming more than 9 million vehicles should be found to contain safety defects if they are not equipped with sound generators.

The petitioner also references details in the Pedestrian Safety Enhancement Act of 2010 which became law in January 2011.

NHTSA says it will evaluate the petition and determine whether to grant or deny the petition.

Vehicles that could possibly be affected by the issue include these models:

  • ACURA  ILX HYBRID  2013-2014
  • ACURA  MDX SPORT HYBRID  2017-2020
  • ACURA  NSX  2017-2021
  • ACURA  RLX HYBRID  2014-2020
  • AUDI  A3 ETRON  2016-2018
  • AUDI  A7 PHEV  2021-2022
  • AUDI  A8 PHEV  2020-2021
  • AUDI  E-TRON  2019-2022
  • AUDI  Q5 HYBRID  2013-2016
  • AUDI  Q5 PHEV  2020-2022
  • BENTLEY  BENTAYGA HYBRID  2019-2022
  • BMW  330E  2016-2018, 2021-2022
  • BMW  335I  2013-2015
  • BMW  530E  2018-2022
  • BMW  535I  2012-2016
  • BMW  535I ACTIVEHYBRID  2012
  • BMW  540I  2021-2022
  • BMW  740LE  2017-2019
  • BMW  745E  2020-2022
  • BMW  ACTIVEE  2011
  • BMW  ACTIVEHYBRID 3  2012-2016
  • BMW  ACTIVEHYBRID 5  2012-2014
  • BMW  ACTIVEHYBRID 7  2011-2015
  • BMW  I3  2014-2022
  • BMW  I4  2022
  • BMW  I8  2014-2020
  • BMW  IX  2022
  • BMW  M340I  2021-2022
  • BMW  M440I  2021-2022
  • BMW  X1  2020
  • BMW  X2  2020-2022
  • BMW  X3 HYBRID  2021
  • BMW  X4  2022
  • BMW  X5  2016-2018, 2020-2022
  • BMW  X5 HYBRID  2021-2022
  • BMW  X6  2021-2022
  • BMW  X6 ACTIVEHYBRID SAC  2010-2011
  • BMW  X7  2021-2022
  • BRIGHTDROP  EV600  2022
  • CADILLAC  ESCALADE HYBRID  2009-2013
  • CHEVROLET  BOLT EUV  2022
  • CHEVROLET  BOLT EV  2017-2022
  • CHEVROLET  MALIBU HYBRID  2016-2019
  • CHEVROLET  SILVERADO 1500  2009-2013
  • CHEVROLET  SPARK EV  2014-2017
  • CHEVROLET  TAHOE HYBRID  2008-2013
  • CHEVROLET  VOLT  2011-2019
  • CHRYSLER  ASPEN HYBRID  2009
  • CHRYSLER  PACIFICA HYBRID  2017-2022
  • CODA  CODA  2012
  • DODGE  DURANGO HYBRID  2009
  • FERRARI  LAFERRARI  2013-2018
  • FERRARI  LAFERRARI APERTA  2016-2018
  • FERRARI  SF 90 STRADALE  2021
  • FIAT  500  2018-2019
  • FIAT  500E  2013-2017
  • FORD  C-MAX  2018
  • FORD  C-MAX ENERGI  2013-2017
  • FORD  C-MAX HYBRID  2013, 2015-2016
  • FORD  ESCAPE HEV  2005-2007
  • FORD  ESCAPE HYBRID  2005-2013, 2020-2022
  • FORD  EXPLORER HYBRID  2020-2022
  • FORD  EXPLORER INTERCEPT HYBRID  2020-2021
  • FORD  EXPLORER INTERCEPTER PHEV  2020-2021
  • FORD  EXPLORER PHEV  2020-2022
  • FORD  F-150 BEV  2022
  • FORD  FOCUS  2017-2018
  • FORD  FOCUS ELECTRIC  2012-2016
  • FORD  FUSION ENERGI  2012-2020
  • FORD  FUSION HYBRID  2010-2020
  • FORD  MUSTANG MACH E  2021-2022
  • FORD  TRANSIT BEV  2022
  • GEM  825  2002
  • GEM  E2  2010-2021
  • GEM  E2 XLD  2010-2011
  • GEM  E2L  2010-2011
  • GEM  E2S  2010-2011, 2013
  • GEM  E4  2010-2013, 2015-2021
  • GEM  E4S  2012-2013, 2015
  • GEM  E6  2010-2013, 2015-2021
  • GEM  E6S  2012-2013, 2015
  • GEM  E825  2001
  • GEM  EL  2010-2016
  • GEM  ELXD  2009-2021
  • GEM  EM1400  2014-2018
  • GEM  ES  2010, 2012, 2015
  • GEM  GEM  2005
  • GEM  NEV  1999-2007, 2009
  • GEM  e2  2009
  • GEM  e4  2009
  • GEM  e6  2009
  • GEM  eL  2009
  • GEM  eL XD  2009
  • GEM  eS  2009
  • GMC  HUMMER EV  2022
  • GMC  SIERRA 1500  2009-2013
  • GMC  YUKON HYBRID  2008-2013
  • HONDA  ACCORD HYBRID  2005-2007, 2014-2022
  • HONDA  ACCORD PLUG-IN HYBRID  2014
  • HONDA  CIVIC HYBRID  2003-2015
  • HONDA  CLARITY ELECTRIC  2017-2019
  • HONDA  CLARITY PLUG-IN HYBRID  2017-2021
  • HONDA  CR-V HYBRID  2020-2022
  • HONDA  CR-Z  2011-2016
  • HONDA  FIT EV  2013-2014
  • HONDA  INSIGHT  2001-2003, 2005-2006, 2010-2014, 2019-2022
  • HYUNDAI  ELANTRA HEV  2021-2022
  • HYUNDAI  IONIQ  2022
  • HYUNDAI  IONIQ 5  2022
  • HYUNDAI  IONIQ ELECTRIC  2017-2021
  • HYUNDAI  IONIQ HYBRID  2017-2021
  • HYUNDAI  IONIQ PLUG-IN HYBRID  2017-2020
  • HYUNDAI  KONA  2019-2022
  • HYUNDAI  KONA ELECTRIC  2019-2022
  • HYUNDAI  SANTA FE HYBRID  2021-2022
  • HYUNDAI  SANTA FE PLUG-IN HYBRID  2021-2022
  • HYUNDAI  SONATA HYBRID  2011-2022
  • HYUNDAI  SONATA PLUG-IN HYBRID  2016-2019
  • HYUNDAI  TUCSON  2022
  • HYUNDAI  TUCSON HYBRID  2022
  • INFINITI  M35 HYBRID  2012-2013
  • INFINITI  Q50 HYBRID  2014-2018
  • INFINITI  Q70 HYBRID  2014-2018
  • INFINITI  QX60 HYBRID  2014-2017
  • JAGUAR  I-PACE  2019-2022
  • JEEP  GRAND CHEROKEE  2022
  • JEEP  WRANGLER  2022
  • JEEP  WRANGLER PHEV  2021
  • KIA  EV6  2022
  • KIA  NIRO  2018-2022
  • KIA  NIRO EV  2019-2022
  • KIA  NIRO PHEV  2018-2022
  • KIA  OPTIMA HYBRID  2011-2020
  • KIA  OPTIMA PHEV  2017-2020
  • KIA  SORENTO HYBRID  2021-2022
  • KIA  SORENTO PHEV  2022
  • KIA  SOUL EV  2015-2020
  • LAND ROVER  RANGE ROVER PHEV  2018-2022
  • LAND ROVER  RANGE ROVER SPORT PHEV  2018-2022
  • LAND ROVER  RANGE ROVER VELAR PHEV  2021
  • LEXUS  CT  2011-2016
  • LEXUS  CT 200H  2017
  • LEXUS  ES300H  2013-2022
  • LEXUS  GS450H  2007-2009, 2011-2019
  • LEXUS  HS  2010-2012
  • LEXUS  LC500H  2018-2022
  • LEXUS  LS500 H  2018-2022
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  • LEXUS  NX  2022
  • LEXUS  NX300H  2015-2021
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